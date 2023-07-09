Во Владивостоке на 3 дня закроют проезд с Толстого на проспект Красоты из-за ремонта

Иллюстрация из архива. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На два-три во Владивостоке ограничат движения в районе Толстого. Проезд с этой улицы на проспект Красоты перекроют из-за ремонтных работ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Необходим демонтаж подпорной стены и перенос кабеля электроснабжения в районе Толстого, 25. Временно ограничат движение на Ломоносова (участок более известен как проспект Красоты). Пока что подрядная организация готовится к демонтажу старой опорной стены. Новая будет возведена на пару метров ближе к косогору – чтобы расширить дорогу до шести метров.

Ремонт улицы Толстого по БКАД в этом году ведет компания АО «СПЕЦСУ». Пока не уточняется, как именно ограничить движение – на определенный срок или только в моменты работ. Однако автомобилистам рекомендуют продумать альтернативные маршруты заранее.

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