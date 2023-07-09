Мчался без колеса и сбил лошадь: массовое ДТП произошло в курортном районе Приморья

Фото: УМВД РФ по Приморскому краю.

В микрорайоне Ливадия (Находка) произошло странное массовое ДТП: его участники стали четыре транспортных средства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Водитель белого автомобиля Toytota Land Cruiser из Якутии устроил массовую аварию, сбив женщину и пони. Несмотря на отсутствие переднего правого колеса, он сумел скрыться с места происшествия. В ГИБДД объяснили, что прав у 24-летнего туриста не было, он не соблюдал безопасный боковой интервал и скорость движения.

Сначала он врезался в Nissan Serena. А затем, как пояснили в полиции, пытаясь убежать с места аварии, внедорожник столкнулся с Lexus и Subaru Forester. В результате аварии получила травмы пассажирка «Серена», а вот о состоянии лошади ничего неизвестно.

Заведены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ. «От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался», – заключили в ГИБДД РФ по Приморскому краю.

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