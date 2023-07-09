Во Владивостоке в День семьи наградили пары, прожившие больше 25 лет вместе

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке накануне, 8 июля, в День семьи, любви и верности чествовали семьи, связанные крепкой семью. Медали «За любовь и верность», а также по значку «Полевые ромашки» получили мужья и жены, проживающие в городе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию города.

«Медаль является общественной наградой, учрежденной организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» (г. Москва). Ею награждаются пары, которые прожили в любви и согласии не менее 25 лет, получили известность крепостью семейных устоев, добились благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитали детей достойными членами общества», – сказано в сообщении администрации Владивостока.

В этом году обладателями медалей во Владивостоке стали 16 пар, три из которых не смогли присутствовать на празднике. Награды обязательно будут переданы им позднее. Более того, администрация подготовила памятные фотоальбомы для супругов. Вручали награды мэр Константин Шестаков и министр культуры Приморья Елена Бронникова.

Напомним, ранее «КП» беседовала с отцом Дионисием, клириком Казанском храма во Владивостоке, о светлом празднике и его значении.

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