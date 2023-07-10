В квартире дома в Уссурийске найдено тело 33-летнего мужчины

По подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске заведено уголовное дело по факту убийства человека. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В квартире дома на улице Андрея Кушнира обнаружена страшная находка – тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Предварительно известно, что приморец погиб из-за колото-резаной раны в области спины. Следователи уже приступили к расследованию убийства.

По подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя женщина. По версии следствия, 2 июля 2023 года компания друзей распивала спиртные напитки. Среди них был и погибший, и подозреваемая. Предполагается, что между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой местная жительница и нанесла смертельный удар в спину своему оппоненту.

«В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

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