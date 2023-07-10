Синоптики пообещали мощный тайфун в Приморье в конце июля

Пока не стоит планировать выход в море или дальние поездки на это время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе на территории Приморского края вероятнее всего будут идти сильные дожди, сопровождаемые громом и молниями. Глава Примгидромета Борис Кубай предупредил, что край окажется под влиянием фронтальных разделов, что может вызвать мощный тайфун в конце месяца. Дожди разной интенсивности пройдут на большей части территории региона, сообщает «Комсомольская правда».

Пока непонятно, как точно поведет себя тайфун и объявят ли штормовое предупреждение. Но из-за погодного явления последние дни второго летнего месяца могут быть достаточно тревожными. Так что пока не стоит планировать выход в море или дальние поездки на это время.

Напомним, что температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +18°C. В теплые деньки наслаждайтесь летом, и пусть каждый из них приносит вам настоящее удовольствие.

Также «Комсомолка» побеседовала с главным редактором портала «Примпогода» Мариной Парфеновой и обсудила подробный прогноз погоды на эту рабочую неделю.

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