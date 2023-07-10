«Невестка» пенсионерки из Приморья выудила у нее миллион рублей после ДТП

Перепуганная пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке полиции удалось задержать помощника телефонных мошенников. Ранее судимый житель Хабаровска подрабатывал курьером: забирал деньги у обманутых людей и переводил сумму сообщникам. В этот раз на уловки аферистов попалась 85-летняя пенсионерка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД Приморья.

Пожилой женщине позвонила якобы ее невестка и сказала, что сбила девушку. Чтобы на нее не завели уголовное дело, нужно было решить вопрос очень крупной суммой. Голос на том конце трубки озвучил цену свободы – полтора миллиона рублей. Перепуганная пенсионерка сказала, что у нее есть только миллион, но она готова отдать его прямо сейчас, лишь бы уберечь от беды невестку.

Через некоторое время к потерпевшей приехал курьер и забрал деньги. Позже женщина позвонила «виновнице ДТП», которую спасла, но узнала, что попалась на уловки мошенников. Курьера аферистов задержали, 33-летний злоумышленник признался в содеянном и еще двух таких же преступлениях. Его заключили под стражу, теперь хабаровчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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