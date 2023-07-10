Во Владивостоке девочка ушла из дома и не вернулась

Девочки нет дома уже больше суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке пропал подросток. Девочка ушла из дома и больше не вернулась. Вестей от пропавшей нет уже больше суток. Об этом сообщили волонтеры «Примпоиска». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

14-летняя Сагдиана Махмуратова, проживающая во Владивостоке на Калинина, 285, ушла из дома 9 июля. До настоящего момента о ней ничего неизвестно.

Рост девочки 165 сантиметров, телосложение среднее, черные волосы длиной до плеч и карие глаза. Из особых примет – девочка носит очки.

Ориентировка на пропавшую. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Когда ее видели в последний раз, Сагдиана была одета в черный топ с расцветкой под мрамор, черные джинсы и черно-белые кеды.

Всех, кто может хоть что-то знать о местоположении девочки, просят обращаться по телефонам полиции или волонтеров.

8 (423) 249-09-27, 102 или 112 – полиция;

8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 – волонтёры (Telegram/WhatsApp).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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