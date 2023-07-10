«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Владивостока в Таиланд

Программа стартовала 9 июля. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Прямые регулярные рейсы из Владивостока на Пхукет возобновили в «Аэрофлоте». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным компании, программа полетов в Таиланд из дальневосточной столицы стартовала 9 июля. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Благодаря ним жители Дальнего Востока смогут добираться до Таиланда без пересадок в Москве, что существенно сократит время и сделает перелет комфортным.

Такие же рейсы в Пхукет стартовали 7 июля из Новосибирска – первый в программе авиаперелетов, 8 июля из Иркутска и Красноярска, 9 июля из Владивостока и Хабаровска.

Так, например, из Владивостока улететь в Бангкок сейчас можно прямым рейсом за 53 тысячи рублей. Из Хабаровска – чуть дешевле: от 49 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в мае 2023 года Международный аэропорт Владивостока возобновил беспересадочные рейсы до Санкт-Петербурга. Перевозкой пассажиров также занимается компания «Аэрофлот».

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