Загадочное и дорогостоящее ДТП произошло на трассе в Приморье

Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: dps_vl

Жесткая авария случилась на трассе в районе Уссурийска. Предварительно известно, что участником ДТП стал один автомобиль. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Последствия аварии. Фото: dps_vl

Все случилось на трассе Уссурийск – Владивосток. Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Автогарант», водитель Mercedes не справился с управлением легкового купе и улетел с трассы в кювет. Судя по всему, машина несколько раз перевернулась, прежде чем остановила движение. К тому же, откидная крыша в момент аварии была открыта.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали рулевого с травмами различной степени тяжести. В момент аварии в салоне авто больше никого не было.

Теперь разбираться в обстоятельствах ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД. Автомобиль, по словам очевидцам, теперь вряд ли подлежит восстановлению.

Все, что осталось от машины. Фото: dps_vl

Напомним, ранее в Приморье тоже произошла авария с участие красного «Мерседеса». Водитель устроил сразу три ДТП, с двух из которых ему удалось скрыться. Чуть позже в полиции озвучили подробности погони, которая завершилась столкновением с тягачом.

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После столкновения автомобиль стал больше похож на консервную банку (подробнее)

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