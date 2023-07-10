В Приморье разыскивают мужчину, который может быть дезориентирован

Родные и близкие даже не предполагают, где может быть Владимир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пропал мужчина. Об этом сообщили волонтеры поискового сообщества «Примпоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

34-летний Владимир Шерепа проживает в Арсеньеве, на улице Октябрьская. В 4: 30 часов утра мужчина вышел из дома и больше не вернулся. Был одет в белую футболку с коричневыми полосами спереди, темно-синие шорты и черные резиновые шлепки.

Рост пропавшего 175 сантиметров, телосложение плотное, глаза зеленые, а волосы русые, с короткой стрижкой. Также имеются залысины.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Волонтеры сообщили, что Владимир может быть дезориентирован.

Всех, кто может знать хоть что-нибудь о местонахождении мужчины, традиционно просят обращаться по телефонам полиции или поисковиков:

8 (42361) 4-25-78, 102 или 112 – полиция;

8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 – волонтеры.

Напомним, что с 9 июля во Владивостоке ищут подростка. Девочка также ушла из дома и не вернулась.

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