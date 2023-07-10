Идеи воплощаются в жизнь: на втором форуме общественников приморцы обсудили с губернатором проекты благоустройства

Жители Приморья могут прямо здесь и сейчас решить проблемы, которые возникли на придомовых территориях. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке на втором форуме общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе» в здании правительства Приморского края собрались инициативные группы приморцев, депутаты и представители территориальных общественных самоуправлений (иначе говоря ТОСовцы). Вместе они подвели итоги работы благоустройства в различных городах края, обменялись опытом и напомнили, почему так важно не ждать чего-то, а взять все в свои руки. Но одной из самых приятных новостей стало увеличение финансирования ТОСов еще на 140 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Для начала напомним, ТОС – простым языком общественное самоуправление в группе жилых домов или частном секторе. Люди могут своими силами создать что-то новое на улочках города, либо в своем дворе. Например, получить финансирование и установить новенькую детскую площадку, добавить удобные скамейки или высадить вдоль двора красивые цветы.

Да с каждым годом становится все больше желающих, проекты тоже воплощают в жизнь, а не откладывают в долгий ящик. А все потому что финансовая поддержка очень крепка, уже в этом году ее увеличили в два раза, с 140 миллионов рублей до 280. Благодаря этому удалось одобрить практически все заявки участников.

Статистику, если так можно сказать, заметно невооруженным глазом. Подумать только. В 2021 году реализовали 8 проектов, в 2022 уже 34, а в 2023 получить меры поддержки смогут 50 ТОСов. Яркая динамика – показатель, что все инициативы граждан не только находят отклик, но и воплощаются в жизнь.

По словам губернатора Олега Кожемяко, сейчас в Приморском крае существует 225 территории общественного самоуправления и еще 115 организаций. Итого 340 групп людей, которые хотят и своим примером показывают, что могут сделать свою жизнь лучше.

– Мы видим улучшение комфорта для наших гостей и жителей города. Никому кроме людей не будет так хорошо известно, что именно им нужно. Наши граждане своим примером показывают, что могут сделать свою жизнь лучше. Согласитесь, приятно проходить мимо новенькой остановки или аллеи с красивыми деревьями и знать, что это был именно твой вклад, – добавил губернатор.

Губернатор лично наградил выдающихся общественников. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Благодаря главе края также был создан центр гражданских инициатив. Это гораздо упрощает задачу с созданием таких групп и решением всех вопросов. Отметим, что получить консультацию можно у специалистов по телефонам: 8 (423) 2022401 или 8 (924) 7351710.

– Наши инициатива – это прямой диалог с правительством. Теперь мы можем сами решать проблемы благоустройства и выбирать, что необходимо в первую очередь нам и нашим детям. Установить лавочки и урны, разбить цветники и газоны, обустроить парковки или установить детские и спортивные площадки. Здорово, что ТОСы могут претендовать на гранты от мэрии, а также на краевую и федеральную поддержку, – рассказала участница форума Евангелина Е.

Жители Приморья могут прямо здесь и сейчас решить проблемы, которые возникли на придомовых территориях. Починить детскую площадку, установить дополнительное освещение или систему видеонаблюдения, и так далее. В инициативную группу должны входить минимум пять человек, а вообще, чем больше - тем лучше. Все в наших руках и правительство готово поддержать такую инициативу.

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