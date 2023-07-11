Во Владивостоке на две недели перекрыли проезд на Сахалинской

Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт теплосетей. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Из-за ремонта теплосети на Сахалинской во Владивостоке временно перекрыли движение. Ограничения вступили в силу 10 июля. Откроют проезд только к 23 часам 23 июля. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пока рабочие будут приводить в порядок теплосеть, объезжать участок можно будет по альтернативным дорогам – на Фадеева, Добровольского и Сахалинской. Движение ограничено в районе дома на улице Сахалинская,1, стр.4.

Сейчас на участке уже выставлены ограничивающие знаки и бетонные блоки. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут.

Напомним, что в июле во Владивостоке продолжается масштабный ремонт теплосетей. В общем подрядчик заменит 24 километра коммуникаций. Из-за этого некоторые дороги перекроют. График ограничений опубликован по ссылке.

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