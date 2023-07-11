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НовостиВладивосток10 июля 2023 22:11

Во Владивостоке на две недели перекрыли проезд на Сахалинской

Ограничения будут действовать до позднего вечера 23 июля
София МИХАЙЛОВА
Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт теплосетей.

Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт теплосетей.

Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Из-за ремонта теплосети на Сахалинской во Владивостоке временно перекрыли движение. Ограничения вступили в силу 10 июля. Откроют проезд только к 23 часам 23 июля. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пока рабочие будут приводить в порядок теплосеть, объезжать участок можно будет по альтернативным дорогам – на Фадеева, Добровольского и Сахалинской. Движение ограничено в районе дома на улице Сахалинская,1, стр.4.

Сейчас на участке уже выставлены ограничивающие знаки и бетонные блоки. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут.

Напомним, что в июле во Владивостоке продолжается масштабный ремонт теплосетей. В общем подрядчик заменит 24 километра коммуникаций. Из-за этого некоторые дороги перекроют. График ограничений опубликован по ссылке.

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