Во Владивостоке пропала пожилая дезориентированная женщина

Всех, кто владеет хоть какой-нибудь информацией о пропавшей, просят обращаться в полицию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владивостоке разыскивают человека. 72-летняя Алла Ерохина ушла из дома еще 9 июля, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Ориентировку распространили волонтеры поискового сообщества «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Алла Александровна вышла из дома по улице Башидзе, 1, в воскресенье, и с тех пор ее больше никто не видел. Рост бабушки 153 сантиметра, телосложение худощавое, седые волосы и голубые глаза. Была одета в красного цвета драповое пальто, на голове зеленый платок с цветочным орнаментом. При себе имела темную сумку. Волонтеры говорят, что пенсионерка может быть дезориентирована.

Ориентировка на пропавшую. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, кто владеет хоть какой-нибудь информацией о пропавшей, традиционно просят обращаться либо в полицию, либо по телефонам поисковиков:

8 (423) 265-53-41, 102 или 112 – полиция;

8 924 239 02 64, 8 914 718 77 02– волонтеры (Telegram/WhatsApp).

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