На Камчатке 50-летний приморец избил своего друга до смерти

Пенсионер пригласил друга в гости, но тот не оценил доброго жеста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летнему жителю Приморья вынесли приговор за убийство, которое он совершил в феврале этого года. Мужчина переехал в Вилючинск, где познакомился с пенсионером и получал от него финансовую поддержку. Верный друг и стал жертвой. В несчастье сыграли роль обида и алкоголь, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.

После очередной просьбы занять денег горе-дружок получил отказ. Пенсионеру не хотелось обижать товарища, поэтому он пригласил его в гости выпить. За распитием напитков между друзьями завязался спор, разъяренный приморец не захотелось выяснять отношения словами и пустил в ход кулаки.

«фигурант счел некоторые выражения в свой адрес оскорбительными и нанес пожилому мужчине многочисленные телесные повреждения, в том числе повлекшие повреждение грудной клетки», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

От полученных травм пенсионер скончался. Прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов поддержал в Вилючинском городском суде обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Приморского края. За содеянное преступнику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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