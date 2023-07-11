В Хасанском районе снесли незаконно построенную базу отдыха

Житель Хасанского района решил расширить бизнес. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Незаконно возведенная база отдыха в Приморье пошла под снос. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Житель Хасанского района решил расширить бизнес. Заняв чужую территорию, мужчина развернул бурную деятельность: установил летние домики, магазин, баню и беседки для отдыха. При этом договор аренды бизнесмен не составлял, а просто самовольно занял землю – потому что так захотел.

Собственник участка обратился с иском в суд. По итогу ответчика обязали снести все незаконные постройки. Однако в установленный срок для добровольного исполнения решения суда необходимые работы произведены не были. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей и снова дал время для снова, предупредив об уголовной ответственности. Кроме этого, должнику временно ограничили возможность выезжать за пределы России.

И только тогда дело, что называется, сдвинулось с мертвой точки. Все незаконные объекты владелец снес, а нарушенные права владельца земельного участка были восстановлены.

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