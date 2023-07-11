В Приморье полиция накрыла наркопритон

В отделении полиции приморец во всем признался. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Артеме Приморского края заведено уголовное дело в отношении 53-летнего организатора наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что творится за дверью одной из квартиры многоэтажного дома по улице Фрунзе, рассказали бдительные граждане. Когда полицейские выехали на проверку, то информация подтвердилась.

Сотрудники правоохранительных органов обследовали жилище мужчины и обнаружили там предметы для изготовления и употребления наркотиков, а также осколки полимерных и стеклянных трубок со следами запрещенных веществ. Экспертиза подтвердила, что вещества являются наркотическими.

Уже в отделении полиции приморец признался, что неоднократно предоставлял квартиру в пользование наркозависимым. «Плату за аренду» брал тоже наркотиками – для личного пользования.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение наркотиков. В подразделении дознания заведено уголовное дело по факту организации либо содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотиков, психотропных веществ и (или) их аналогов. Теперь подозреваемый может лишиться свободы на срок до четырех лет

Под стражу фигуранта не заключили, а только лишь обязали отмечаться – до вынесения решения суда.

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