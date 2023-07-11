Штормовое предупреждение объявлено на севере Приморья

На погоду в ближайшие 6-12 часов окажут влияние активные фронтальные разделы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Под удар попадет северная часть края. Об этом сообщили в «Примгидромете». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным синоптиков, на погоду в ближайшие 6-12 часов окажут влияние активные фронтальные разделы. Непогода будет бушевать на севере Приморья сутки. Метеорологи прогнозируют сильные ливни – свыше 30 миллиметров за час и менее. За 12 часов, по мнению экспертов, может выпасть 50 миллиметров осадков. Дожди будут сопровождаться грозами, также не исключено выпадение града. В отдельных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Как мы уже сообщали ранее, к концу рабочей недели погода в регионе серьезно ухудшится. По предварительным расчетам, в пятницу, 14 июля, Приморье окажется во власти глубокого южного циклона, который будет смещаться вблизи побережья края. На большей территории региона ожидаются дожди, местами сильные, также будут идти ливни с грозами. На побережье ветер усилится до штормового, на мысах южного побережья – до ураганного. На реках южной половины края возможно формирование и прохождение быстро развивающихся дождевых паводков с высотой подъема от 1 до 4,5 метра.

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