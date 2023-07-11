Обновленный театр кукол в Находке откроют к осени

Ремонт идет по графику. Фото: администрация Находкинского ГО.

Осенью 2023 года в Находке обновят театр кукол. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Общественные наблюдатели уже проинспектировали ход капитального ремонта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Здание муниципального бюджетного учреждения «Театр кукол имени Г.С. Анисимова» приводят в порядок в рамках национального проекта «Культура». Уже этой осенью здесь заменят крышу, восстановят фасад и капитально отремонтируют помещения внутри здания. К сегодняшнему дню в зрительном зале уже выполнена черновая отделка стен, фасад тоже уже частично зачищен и окрашен, а старую плитку на крыльце сняли, чтобы заменить на новую. Сейчас рабочие собирают новую систему отопления.

Ремонт, к слову, идет по графику, а на объекте трудятся семь рабочих. Существенных претензий к выполненной работе нет, технически объект готов на 50%.

Все создаваемые в рамках нацпроектов объекты нужны и важны Приморью. Это подчеркнул и глава региона Олег Кожемяко. Большую часть из них выбирали сами жители края – «народные волонтеры». По словам губернатора, институт общественных наблюдателей укрепился, стал весомой поддержкой для органов исполнительной власти и муниципалитетов.

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