Доступная качественная медпомощь: в одном из сел Приморья построят новую поликлинику

Новая поликлиника в селе Лазо рассчитана на 150 посещений в смену. Фото: Правительство Приморского края

В селе Лазо приступили к строительству поликлиники. 12,7 тысячи жителей Лазовского муниципального округа смогут посещать современное и комфортное медучреждение уже в 2024 году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Новая поликлиника в селе Лазо рассчитана на 150 посещений в смену, там будет организовано отделение дневного стационара и разделены потоки пациентов», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Также сейчас в рамках федеральной программы модернизации первичного звена в Лазовской центральной районной больнице проводится комплексный капитальный ремонт поликлинического отделения в поселке Преображение.

Отметим, что еще в одном населенном пункте произошло медобновление. Например, в Беневском возвели новый фельдшерско-акушерский пункт. Пополнился и гараж больницы: уже поступило четыре автомобиля санитарного транспорта, в этом году ожидается еще три машины и в 2025 году – две.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в этом году в Находкинской городской больнице обновили ряд аппаратов для рентгеновской службы. До 2025 года здесь появится 20 единиц современного медицинского оборудования. Сюда, в межрайонный центр специализированной помощи травматологического профиля, со всего юго-востока поступают пациенты. Власти заботятся как о комфорте людей, обращающихся за помощью в больницу, так и о создании качественных условий для работы медперсонала.

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