4 способа: как проверить качество молока

Качество Арсеньевского молока подтверждают пушистые эксперты. Фото:ООО «АМК»

Молоко – полезный и вкусный напиток, незаменимый в рационе человека. Но это верно только для натурального живого молока! А как же проверить молоко на качество в домашних условиях?

Есть несколько верных способов:

1. Читайте состав на этикетке. Ничего, кроме молока, там быть не должно.

2. Оставьте в тепле. Если взять стакан живого молока и положить в него ложку сметаны или корочку хлеба, то через сутки оно превратится во вкусную простоквашу. Некачественный продукт не прокиснет, либо превратится в густую массу с неприятным запахом.

3. Смотрите срок годности. Настоящее молоко хранится не более 10 дней.

4. Предложите котику. Это самый верный и быстрый способ проверить качество продукта. Животные не смотрят рекламу и ни за что не станут есть некачественные молочные продукты!

На Арсеньевском молочном комбинате качеству выпускаемой продукции уделяют повышенное внимание. Собственная лаборатория в круглосуточном режиме отслеживает состав и свойства сырого молока и произведенных из него продуктов в течение всего срока годности. Молочный комбинат уже 35 лет гордится качеством своей продукции. А короткий срок хранения живого Арсеньевского молока – гарантия его натуральности и полезности. Проверьте сами!

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