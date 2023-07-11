Женщине за рулем стало плохо: в Приморье перевернулся грузовик с металлоломом

Кадры с мест аДТП. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске неподалеку от поворота в сторону села Баневурово перевернулся грузовик с металлоломом. Железки разбросало по дороге, хоть габаритное авто и завалилось на бок, водитель не пострадал. По словам мужчины, он пытался увернуться от столкновения с Toyota Nadia, которая внезапно перестроилась в его сторону, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам очевидцев, за рулем легковушки была женщина. Когда ее опросили сотрудники полиции, она рассказала им, что ей внезапно стало плохо за рулем. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГИБДД Приморского края и ждет более подробную информацию. На данный момент известно, что машины не задели друг друга, настоящей трагедии удалось избежать. А металлолом соберут и вернут туда, откуда он, собственно, и выпал.

«На 674 километре автодороги Хабаровск – Владивосток перевернулся автомобиль Hino Profia. У водителя ушибы, ссадины. Грузовик двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска», – рассказали редакции в ведомстве. Информацию о пострадавшей женщине за рулем на данный момент не подтвердили.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье пешеход дважды оказался под колесами разных автомобилей и выжил. Жуткое происшествие случилось минувшей ночью вторника, 11 июля, на трассе Владивосток – Уссурийск.

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