65-летний житель Находки инвестировал в мошенников 1,6 миллиона рублей

Мошенники воспользовались популярной схемой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На популярную схему мошенников «заработок на бирже» попался 65-летний житель Находки. Мужчина «инвестировал» в мошенников 1 608 000 рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все началось со звонка некой девушки, которая настойчиво предлагала легкий заработок и отказы не принимала. Доверчивый человек повелся на ее уловки и согласился перевести две тысячи рублей на счет, который ему продиктовали по телефону. После «специалист по инвестициям» рассказала, как попасть на биржевую платформу. Конечно же, для этого потребовались деньги – не менее 100 долларов. В результате сделок потерпевшему удалось заработать 420 долларов. Все деньги он выводил на свою карту, отсюда и полноценное доверие.

В какой-то момент просьбы о зачислении денег стали чаще, а суммы все крупнее. Приморец решил почитать отзывы о брокерской компании, которой доверил свои сбережения. Они оказались, мягко говоря, не самыми положительными. Тогда он связался со своими «коллегами» и потребовал вывести деньги. Вот только для этого, видите ли, нужно было зачислить такую же сумму. Тогда-то мужчина и понял, что попал в лапы мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Невестка» пенсионерки из Приморья выудила у нее миллион рублей после ДТП

Во Владивостоке задержали ранее судимого помощника телефонных мошенников (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.