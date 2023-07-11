Жители Приморья голосуют за народный гимн края

Победителя выберут сами приморцы путем голосования.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Приморье выбирают народный гимн края. Из 39 заявок экспертное жюри отобрало пять произведений. Победителя выберут сами приморцы путем голосования. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Мероприятие организовало краевое министерство культуры и архивного дела. Оно приурочено к 85-летию региона.
Участвовали в конкурсе как отдельные авторы, так и творческие коллективы, учреждения и организации.
«Все музыкально-поэтические произведения рассмотрело профессиональное конкурсное жюри, в состав которого вошли представители Союза композиторов России, Союза писателей России, преподаватели Приморского краевого колледжа искусств и другие эксперты», – добавили специалисты минкульта.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что текст будущего гимна должен отражать любовь к родному краю, его традициям и достижениям.
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