В Приморье судят директора детского лагеря, где отравилось 50 детей

Ежегодно в одну смену в лагере отдыхают до 300 ребят от 7 до 16 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело директора детского оздоровительного лагеря «Юность», где дети массово заразились норовирусом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В августе 2022 года директор оказывала услуги по летнему отдыху детей. В лагере было много нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Как итог: 50 детей заразились норовирусом.

Теперь женщина обвиняется в преступлении по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

Родители заявили иски о компенсации морального вреда на сумму больше 800 тысяч рублей.

На имущество экс-директора стоимостью больше миллиона рублей наложили арест.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что лагерь «Юность» расположился в бухте Муравьиной Уссурийского залива. Родители, как правило, отдают туда чадо из-за живописных территорий и комплексной оздоровительной программы. Ежегодно в одну смену в лагере отдыхают до 300 ребят от 7 до 16 лет.

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