Песок повсюду: во Владивостоке перекрыли дорогу из-за перевернувшегося самосвала

Так выглядит перевернувшийся самосвал. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке, на улице Гоголя, перевернулся самосвал с песком. Из-за этого перекрыли часть дороги, свободной осталась всего одна полоса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла на перекрытой стороне проезжей части, в районе ТЦ «Голубиная Падь». Но лентой все равно оградили часть свободной полосы, из-за чего для водителей осталось лишь немного место для проезда.

Очевидцы предполагают, что причиной ДТП мог сдать обвалившийся под машиной грунт. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что неуправляемый грузовик перевернулся в центре Владивостока. Территорию рядом с перевернутым транспортом оградили конусами. На снимках также можно заметить зеленую машину с надписью «электросети». Некоторые пользователи в социальных сетях пишут, что грузовик мог снести уличный фонарь.

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