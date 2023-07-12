Во Владивостоке прекращены поиски пожилой женщины

К утру вторых суток поиска бабушка домой так и не вернулась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя два дня во Владивостоке завершился поиск пенсионерки, которая ушла из дома и не вернулась. 72-летняя Алла Александровна Е. найдена, и ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Волонтеры занимались поиском с 9 июля – именно тогда стало известно о том, что пожилая женщина ушла из дома и бесследно исчезла. Волнение нарастало с каждой минутой, потому что Алла Александровна, как сообщали поисковики, могла быть дезориентирована. На поиски старушки бросили все силы.

Когда бабушку все еще не нашли, стало ясно, что нужно спешить. Двое суток Алла Александровна, к тому моменту, уже пробродила по Владивостоку одна, без воды и еды.

«Она ходила в поисках своего дома, но память и усталость ее подводят. Ее периодически видели люди, но они не знали, что она потерялась, и ей нужна помощь», – рассказали волонтеры «ПримПоиска».

Женщину искали до самого утра, но безрезультатно. По свидетельствам очевидцев, поисковики «опаздывали» на несколько часов, но все же кропотливо шли по пятам.

«Посмотрели много записей видеокамер, за что огромное спасибо владельцам, которые даже ночью нам предоставляли доступ».

Но и к утру вторых суток поиска бабушка домой так и не вернулась. Чуть позже в Telegram-канале «ПримПоиска» появилось заветное и долгожданное: «Найдена! Жива!». А тем временем волонтеры выразили всем причастным к поиску благодарность.

«Спасибо большое всем за помощь в поисках и распространение информации. Спасибо огромное хотим сказать всем, кто звонил и сообщал важную информацию. Спасибо за предоставленные записи с камер. Спасибо девочкам из БРНС за помощь в контроле больниц. Спасибо врачам больницы за такую важную информацию. Отдельное спасибо поисковикам «ПримПоиск» за поиски на местности всю ночь и отработку задач по проверке свидетельств. Вместе мы – силище!»

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