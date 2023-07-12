Эксперты авторитетного издания Forbes Life советую посетить мистическую приморскую выставку

Фото с выставки. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Выставка о кругосветных странствиях приморских старообрядцев «Легенда о Беловодье» впечатлила экспертов авторитетного издания Forbes Life. Экспонаты и проделанную работу оценили по достоинству, и Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева попал в список авторитетного издания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Узнать легенды о поиске сокровенного райского уголка в старообрядческой среде Приморья гости и жители края смогли еще в феврале этого года. И эта возможность есть до сих пор, «Легенда о Беловодье» открывает свои двери до 30 июля.

Тема истории старообрядческого движения, представленная здесь, нашла отклик у посетителей. Меньше, чем за пять месяцев работы в дар музею передали более 50 единиц хранения от потомков старообрядцев.

Руководитель реставрационного центра музея Вера Кобко объяснила, что на выставке две главные линии. Одна из них – рассказ о предках нескольких групп приморских старообрядцев, объединенных общей исторической судьбой. Вторая – пять удивительных историй о поисках и обретении Беловодья приморскими старообрядцами.

С историей старообрядчества Приморья познакомились почти 24 тысячи жителей и гостей Владивостока. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморцам предоставилась уникальная возможность услышать песнь шамана, увидеть камень с древнейшим наскальным рисунком и спуститься в зал-сейф, где переливается в свете ламп бриллиант в 11 карат. Эти многие другие чудеса Якутии ждали в Приморской государственной картинной на выставке «Богатство Земли Олонхо».

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