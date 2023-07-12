Гордость «Восточного»: фото 40 портовиков представлены на Доске почёта в 2023 году

Фото: АО «Восточный Порт»
В «Восточном Порту» назвали лучших работников по итогам минувшего года. Их фотопортреты размещены на доске почёта Угольного терминала (ППК-3) и Универсального комплекса (ППК-1). Однако если для ППК-3 это уже «третья смена» передовиков, то для ППК-1 открытие Доски Почета стало целым событием. Лидеров производства, рационализаторов и новаторов пришли поздравить друзья и коллеги.
Своим образцовым трудом эти 40 человек вносят существенный вклад в развитие родного Порта.
Традиция чествовать лучших работников сложилась десятилетиями. С самого основания предприятия здесь реализуют социальную политику, направленную на рост профессиональных кадров и обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. При этом в среде «восточников» поощряется инициатива, существует система оценки качества труда, а сотрудники компании регулярно премируются.
Работники АО «Восточный Порт», представленные на доске почёта в 2023/24 гг:
Фото: АО «Восточный Порт»
ППК-1
Ващук Валерий - слесарь-сантехник;
Иванников Николай - слесарь по рем. и обс. спецмашин;
Лопатин Сергей - докер-механизатор;
Манохин Вадим - машинист комб. машины;
Нахметов Эльман Тариф-оглы - докер-механизатор;
Попова Ирина - старший тальман;
Раздьяконова Елена - инженер по ж/д операциям;
Рубежанский Олег - групповой механик;
Файзулин Рустам - докер-механизатор; Халюто Любовь - сменный учетчик.
ППК-3
Авдюничев Фёдор - помощник стивидора-начальника смены;
Архипов Вячеслав - слесарь по рем. и обсл. Спецмашин;
Белозёров Владимир - докер-механизатор;
Брагин Андрей - монтер пути;
Герасимов Иван-мл. - инженер-электроник;
Васильев Валерий – вулканизаторщик;
Гончар Сергей - инженер-электроник;
Горев Роман - докер-механизатор;
Дубинин Антон - машинист комб. Машины;
Кошевой Андрей - слесарь по рем. и обсл. Спецмашин;
Краснов Фёдор – стивидор;
Кроп Елена - оператор пробоотборного уст-ва;
Клепиков Александр - докер-механизатор;
Кутузова Христина - оператор пульта управления;
Кучма Юлия - учетчик по ж/д-работе;
Мясников Владимир – вулканизаторщик;
Огородников Павел - слесарь по рем. и обсл. спецмашин;
Пастарнакова Татьяна – тальман;
Пономарев Артур - монтёр пути;
Сафагареева Светлана - машинист вагоноопрокидывателя;
Стрельцов Евгений - докер- механизатор;
Супренкова Юлия - старший тальман;
Сурда Андрей - станочник широкого профиля;
Токарев Андрей - инженер-электроник; Цветков Борис - докер-механизатор;
Чаркин Дмитрий - слесарь по рем. и обсл. спецмашин;
Чигринский Евгений - слесарь по рем. и обсл. перегрузочных машин;
Шелковая Марина - оператор по ж/д работе;
Шерстюк Виктория - старший табельщик;
Ювко Валентина - старший тальман.
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