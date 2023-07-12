Гордость «Восточного»: фото 40 портовиков представлены на Доске почёта в 2023 году

Фото: АО «Восточный Порт»

В «Восточном Порту» назвали лучших работников по итогам минувшего года. Их фотопортреты размещены на доске почёта Угольного терминала (ППК-3) и Универсального комплекса (ППК-1). Однако если для ППК-3 это уже «третья смена» передовиков, то для ППК-1 открытие Доски Почета стало целым событием. Лидеров производства, рационализаторов и новаторов пришли поздравить друзья и коллеги.

Своим образцовым трудом эти 40 человек вносят существенный вклад в развитие родного Порта.

Традиция чествовать лучших работников сложилась десятилетиями. С самого основания предприятия здесь реализуют социальную политику, направленную на рост профессиональных кадров и обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. При этом в среде «восточников» поощряется инициатива, существует система оценки качества труда, а сотрудники компании регулярно премируются.

Работники АО «Восточный Порт», представленные на доске почёта в 2023/24 гг:

Фото: АО «Восточный Порт»

ППК-1

Ващук Валерий - слесарь-сантехник;

Иванников Николай - слесарь по рем. и обс. спецмашин;

Лопатин Сергей - докер-механизатор;

Манохин Вадим - машинист комб. машины;

Нахметов Эльман Тариф-оглы - докер-механизатор;

Попова Ирина - старший тальман;

Раздьяконова Елена - инженер по ж/д операциям;

Рубежанский Олег - групповой механик;

Файзулин Рустам - докер-механизатор; Халюто Любовь - сменный учетчик.

ППК-3

Авдюничев Фёдор - помощник стивидора-начальника смены;

Архипов Вячеслав - слесарь по рем. и обсл. Спецмашин;

Белозёров Владимир - докер-механизатор;

Брагин Андрей - монтер пути;

Герасимов Иван-мл. - инженер-электроник;

Васильев Валерий – вулканизаторщик;

Гончар Сергей - инженер-электроник;

Горев Роман - докер-механизатор;

Дубинин Антон - машинист комб. Машины;

Кошевой Андрей - слесарь по рем. и обсл. Спецмашин;

Краснов Фёдор – стивидор;

Кроп Елена - оператор пробоотборного уст-ва;

Клепиков Александр - докер-механизатор;

Кутузова Христина - оператор пульта управления;

Кучма Юлия - учетчик по ж/д-работе;

Мясников Владимир – вулканизаторщик;

Огородников Павел - слесарь по рем. и обсл. спецмашин;

Пастарнакова Татьяна – тальман;

Пономарев Артур - монтёр пути;

Сафагареева Светлана - машинист вагоноопрокидывателя;

Стрельцов Евгений - докер- механизатор;

Супренкова Юлия - старший тальман;

Сурда Андрей - станочник широкого профиля;

Токарев Андрей - инженер-электроник; Цветков Борис - докер-механизатор;

Чаркин Дмитрий - слесарь по рем. и обсл. спецмашин;

Чигринский Евгений - слесарь по рем. и обсл. перегрузочных машин;

Шелковая Марина - оператор по ж/д работе;

Шерстюк Виктория - старший табельщик;

Ювко Валентина - старший тальман.

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