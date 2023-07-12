В Приморье из-за конфликта с родителями из дома ушла девочка-подросток

На поиски девочки был ориентирован личный состав территориального ОВД. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Жительница Артема обратилась в полицию с заявлением о пропаже 13-летней дочери. В этот же день девочку нашли пьяной в чужой квартире. Вместе с ней были еще двое подростков и тоже в состоянии алкогольного опьянения. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На поиски девочки был ориентирован личный состав территориального ОВД. Все патрульные наряды полиции получили ориентировку с приметами пропавшей и приступили к розыску. Обнаружить сбежавшую из дома девочку удалось инспектору по делам несовершеннолетних – в квартире дома по улице Фрунзе.

Помимо нее в жилище находились еще двое подростков 14 и 16 лет. Все трое были пьяны. Сказали, что пили пиво. После этого ребят доставили в отделение полиции. Уже там главная героиня истории рассказала инспекторам, что ушла из дома из-за ссоры с родителями.

В отношении последних составлен административный протокол по факту нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. С девочкой и родными проведена профилактическая беседа.

Что же касается пьяных товарищей беглянки, 14-летней подруге после распития алкоголя понадобилась помощь медиков. Сейчас подросток находится в больнице во Владивостоке. Ее родителей тоже наказали административным штрафом.

А вот 16-летнему парню пришлось самому отвечать за выпитое пиво – его лично привлекли к ответственности. Родителей же наказали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Артемовского городского округа для принятия мер профилактического характера», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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