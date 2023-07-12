Участники смены в ВДЦ «Океан» презентовали «Город будущего»

Фото: пресс-служба ВДЦ «Океан»

На площадке Всероссийского детского центра «Океан» завершилась тематическая программа «Лифт в будущее» от Благотворительного фонда «Система» при поддержке МТС и ДВФУ. В течение трех недель подростки со всей России знакомились с технологиями создания комфортной городской среды – ИТ-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики. Полученные знания ребята применили для создания макета «Города будущего», который они презентовали экспертному жюри.

При строительстве города ребята сделали акцент на технологии создания дружелюбной и комфортной городской среды с помощью цифровых решений, о которых им рассказывали практикующие эксперты МТС. Так, в «Городе будущего» курсирует умный транспорт, в жилых комплексах повсеместно внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью датчиков запаха интеллектуальных камер, в торговых центрах работают умные примерочные, а на детских площадках – нейроскакалки и кнопки вызова родителей.

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

Креативно подростки подошли и к архитектуре – склады в форме пирожных-макаронс, концертный зал в виде артишока и жилой дом-Колизей. Большое внимание ребята также уделили экологическим трендам - в городе применяются альтернативные источники выработки энергии, вертикальное и крышное озеленение, аквапоника и эффективные очистные сооружения. Отдельно «океанцы» сделали упор на инклюзивность и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

«Важность технологического просвещения подростков сложно переоценить, потому что именно сегодняшние дети будут формировать облик нашего мира. Эта смена стала площадкой для знакомства молодежи с экспертами для совместного проектирования будущего. Ребята познакомились с цифровыми сервисами экосистемы МТС, которые помогают решать инфраструктурные задачи регионов: формировать комфортную среду, обеспечивать безопасность, улучшать экологию. Надеюсь, нам удалось вдохновить многих ребят на выбор будущей профессии в сфере технологий. И, возможно, через несколько лет кто-то из них станет нашим коллегой», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

«Большая ответственность – дотронуться до сердца и души ребёнка. Мы проектировали смену, объединяя лучшие педагогические практики в области профориентации, детского и молодёжного обучения и отдыха в рамках каникулярных смен. И, конечно, существенно помогла экспертиза наших партнёров – ведущих работодателей, таких как МТС, Sitronics Group, МЕДСИ, ERSO, Группа «Эталон», АХ «Степь», «Биннофарм Групп» и других компаний. «Город будущего» при всей красоте созданного макета, это, в первую очередь, квинтэссенция понимания нашими детьми того, в каком будущем они хотят жить: здесь и экология, и новые технологии, и доброжелательная среда.», – отметила Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система».

Смена «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» второй год подряд проходит в рамках одноименного флагманского проекта Благотворительного фонда «Система» и цифровой экосистемы МТС. Участниками смены в нынешнем году стали 100 школьников в возрасте от 13 до 17 лет из 30 регионов России, отобранные на основе открытого конкурса, в котором поделились собственным видением «Города будущего».

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