Полицейские уберегли от несчастья подростка, который слушал музыку на железнодорожных путях

Мать мальчика привлекли к административной ответственности. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Во Владивостоке полицейские заметили человека на железнодорожных путях, на их замечания он не реагировал. Когда они подошли поближе, выяснилось, что это был 13-летний мальчик, который пришел в не самое безопасное место послушать музыку и попросту их не слышал. С ребенком и его матерью провели профилактическую беседу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

При проверке выяснилось, что школьник уже не первый раз проводит так свое время. Включить любимые мелодии можно в местах и поспокойнее, а железная дорога – место повышенной опасности. Несчастья удалось избежать, но юноша мог даже не услышать, приближающийся состав.

«Локацией для отдыха подросток выбрал виадук над речкой, где, при встрече с поездом, шансов на благополучный исход практически нет. Матери ребенка указали на склонность ее сына к рискованному времяпровождению на ЖД путях и о необходимости усилить контроль за его поведением. Также порекомендовали обратиться за помощью к подростковому психологу», – рассказали в пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

Послу случившегося мать мальчика привлекли к административной ответственности за недолжное исполнение родительских обязанностей. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье удалось поймать несовершеннолетних, которые разбили технику на железной дороге и собирались сдать запчасти на металлолом.

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