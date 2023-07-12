ДРСК продолжает работу по консолидации электросетевых объектов в муниципалитетах Приморья

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания, входит в Группу РусГидро) продолжают принимать на обслуживание электросетевые объекты в населённых пунктах Приморья. Уже второй год подряд специалисты компании ведут последовательную работу в этом направлении. Процесс объединения сетевых активов на базе ДРСК проводится при взаимодействии с Правительством Приморского края.

Энергетики производят оценку принимаемого имущества, выполняют подготовку карт-схем принятых на обслуживание электрических сетей, формируют первоочередные мероприятия для включения в производственные программы. На особом контроле – вопрос трудоустройства персонала. Директор Приморских электрических сетей Егор Мухин лично проводит очные встречи с персоналом территориально-сетевых (ТСО) организаций для обсуждения производственных и корпоративных вопросов.

На сегодняшний день производится оценка имущества и до конца текущего года будут заключены договоры аренды по консолидации электросетевых активов в Хорольском и Октябрьском муниципальных округах. Подобные мероприятия уже были проведены с администрациями городских округов Спасск-Дальний, Большой Камень, а также с администрациями Черниговского, Шкотовского и Пожарского муниципальных районов, Находкинского и Партизанского городских округов. На территориях Ханкайского, Михайловского и Шкотовского муниципальных районов ДРСК в соответствии с законом зарегистрировала право собственности на 20 электросетевых объектов, признанных ранее бесхозными.

Консолидация электросетевых активов Дальнего Востока на базе ДРСК направлена на формирование единого центра ответственности по передаче и распределению электрической энергии в регионе, что в дальнейшей перспективе будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

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