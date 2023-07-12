Протаранил семь машин: массовое ДТП произошло на объездной трассе в Приморье

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю

Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. Сообщение в ДПС ГИБДД поступило в среду, 12 июля.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», на место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков. По предварительным данным, водитель фуры Mitsubishi Fuso не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями. Точная причина ДТП неизвестна.

«Сведения о пострадавших устанавливаются. Транспортные средства получили механически повреждения. В настоящее время движение на месте дорожного-происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Полиция проводит проверку по факту ЧП, детали аварии еще предстоит установить.

Накануне, 11 июля, во Владивостоке перевернулся самосвал с песком. К счастью, обошлось без пострадавших.

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