Из-за алкогольных отравлений в Приморье умирает более 250 человек в год

Что же такое алкогольное отравление, и что может стать его причиной? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Причиной смертности почти 60% мужчин трудоспособного возраста в Приморье является алкоголь. Почти все из них погибают еще до того, как попадают в руки к медикам. Такие данные озвучили в краевом министерстве здравоохранения. Там же рассказали и о безопасной норме алкоголя для человека. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

И сразу небольшой спойлер – никакой нормы не существует. Речь идет только о количестве алкогольных напитков, которые могут увеличить риск последствий для здоровья.

«Понятие стандартной дозы необходимо для расчета потребляемого человеком алкоголя. В нашей стране, как и в большинстве европейских стран, за эквивалент стандартной дозы принимается 10 грамм 96% этилового спирта. Вред здоровью от употребления алкоголя зависит от кратности и количества доз выпитого», – отметил главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык.

А теперь вернемся к началу. Что же такое алкогольное отравление, и что может стать его причиной? Ответ в прямом смысле слова содержится на поверхности – употребление спиртосодержащих жидкостей, которые не предназначены для питья. Зачастую вместо настоящего питьевого спирта (этанол) там содержится токсичный метиловый (метанол). Отличить по вкусу и даже запаху просто нереально. Но встречи с последним, конечно же, можно избежать.

Самый эффективный способ – не употреблять алкоголь вообще. Если желание все равно имеется, то выбирать алкогольную продукцию стоит тщательнее: не приобретать напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, в торговых объектах, не имеющих специальных лицензий, с рук, а также дистанционным способом продажи через интернет.

Между тем, по данным исследования Ромир, 91% россиян считают, что на российском рынке есть контрафактный алкоголь. Чуть больше трети россиян – 36% – признались, что не могут отличить контрафактный алкоголь от оригинального.

Еще парочка грамотных советов: никогда не пить алкоголь на голодный желудок и уж тем более избегать сочетания напитков разной крепости, а также не применять спиртосодержащую непищевую продукцию не по ее прямому назначению.

С подростками, которые, кстати, тоже нет-нет да и да, родителям на постоянной основе стоит проводить беседы на тему вреда алкоголя для организма.

«Наша главная цель — выработать у человека осознанное желание не употреблять алкоголь, и достигнуть понимания, что зависимость есть. Только таким образом человек может справиться с пагубным пристрастием», – главный врач Краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко.

В 2022 году спиртосодержащей продукцией в регионе отравились 257 человек. 107 из ни погибли. Эта печальная статистика ниже показателя 2021 года на 25,8%, смертность тоже уменьшилась на 10,9%. Но даже эти цифры по-прежнему считаются высокими для Приморского края. В структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией ведущие места занимали отравления этиловым спиртом – 75,4%, отравления суррогатами алкоголя – 12,1% и отравления метиловым спиртом – 7,4%.

В минздраве Приморья отметили, что летом количество вызовов Скорой помощи, обращений в травмпункты и госпитализаций с травмами пациентов в алкогольном опьянении увеличивается на 10-15%.

«Такие пациенты на скорую звонят с жалобами на нарушение ритма сердца, повышенное артериальное давление, на травмы, полученные на отдыхе. С ними же обращаются в травмпункты, а также с ожогами, полученными на фоне алкогольного опьянения», – рассказала начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению минздрава Приморья Евгения Шутка.

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