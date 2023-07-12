Приморские школьники познакомились с «Первооткрывателями Приморья»

Ребята также пообщались с губернатором. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье благодаря проекту «Арсеньевская карта» школьники бесплатно ходят по музеям, театрам и экскурсиям. В среду, 12 июля, ребята посетили экспозицию «Первооткрыватели Приморья» в мультимедийном парке «Россия – Моя история». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Интерактивная экспозиция «Первооткрыватели Приморья» повествует об истории освоения Дальнего Востока, о людях, которые развивали Приморский край и другие территории. Отдельный блок рассказывает о быте переселенцах и о том, как менялась культура на землях. После экскурсии больше 100 школьников смогли пообщаться с губернатором Олегом Кожемяко.

«Обязательно нужно знать историю нашего края. Она очень богатая и интересная. В свое время первооткрыватели приехали сюда и начали строить Владивосток. Сейчас ваша задача – продолжить то, что они делали, учиться, жить и работать в Приморском крае», – рассказал Олег Кожемяко.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что 1 июня Олег Кожемяко дал старт проекту «Арсеньевская карта», названному в честь географа и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

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