Во Владивостоке депутата ЗС ПК Анну Алеко оставили в СИЗО еще на месяц

Суд постановил, что в СИЗО Алеко останется до 15 августа. Фото: ЗСПК.

В среду, 12 июля, Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей депутата ЗС ПК Анны Алеко. В итоге она останется в СИЗО еще на месяц. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд постановил, что в СИЗО Алеко останется до 15 августа. Предположительно, в период, когда женщина занимала директорское кресло культурного учреждения, она получила в качестве взятки 3,5 миллиона рублей от руководителя компании «Интегра». С 2018 по 2019 год она подписала с организацией ряд договоров на поставку оборудования и музыкальных инструментов на общую сумму 44,8 миллиона рублей. При этом контракты были заключены без проведения торгов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на одном из судов депутат заявила, что считает меры, предпринятые по отношению к ней, слишком радикальными.

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