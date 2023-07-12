Пострадали три ребенка: страшное ДТП случилось на трассе в Приморье

Машина после аварии. Фото: из соцсетей

Страшная авария произошла приблизительно в 14 часов на участке трассы вблизи Шкотово. В итоге пострадали три ребенка, их пришлось госпитализировать. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло на трассе Владивосток – Находка – Порт Восточный. Водитель Toyota Mark II обгонял другие автомобили. При этом он продолжал маневры за пределами разрешающей линии разметки. В итоге лихач столкнулся с Nissan Note, который в этот момент поворачивал налево. За рулем была женщина, которая везла своих трех несовершеннолетних детей в возрасте 4, 7 и 15 лет. Их госпитализировали.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. По предварительным данным, водитель фуры Mitsubishi Fuso не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями.

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