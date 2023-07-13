У виновника массовой аварии на трассе Седанка – Патрокл не нашлось страхового полиса

Последствия ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция привлекла к ответственности виновника ДТП с шестью машинами на трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе дома в Объездном переулке, 6. Водитель грузовика марки Mitsubishi Fuso, 45-летний мужчина, не справился с управлением транспорта и столкнулся сразу с шестью авто: Nissan Juke, Mitsubishi Outlander, Toyota Prius, Hino Dutro, Mazda Titan и Toyota Corolla Axio.

На место массовой аварии сразу же оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков. Удивительно, что в результате ДТП никто не пострадал, и помощь не понадобилась. Серьезные кузовные и механические повреждения получили транспортные средства.

В полиции уточнили, что стаж вождения виновника автопроисшествия составляет 17 лет. В 2023 году за нарушение Правил дорожного движения мужчину привлекали к ответственности только раз. Сейчас же на него составили ряд протоколов – за нарушение скоростного режима, за нарушение перевозок груза или пассажиров, за вождение без страхового полиса и документов на авто, за отсутствие тахографа.

Кто теперь будет возмещать материальный ущерб владельцам пострадавших авто – пока неизвестно. Вероятнее всего, разбираться во всей этой истории теперь участники ДТП будут в суде.

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