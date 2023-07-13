Во Владивостоке мужчина разбил павильон умной автобусной остановки

Известно, что случилось все это ранним утром. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неизвестный мужчина разбил павильон автобусной остановки во Владивостоке. Акт вандализма попал на камеру наружного видеонаблюдения, а ролик уже разлетелся по социальным сетям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что случилось все это ранним утром. На фуникулере оказались двое парней. Один из них выглядел очень приметно: на голое тело парень натянул пиджак черного цвета. Не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент гражданин стал вести себя весьма буйно и буквально «напал» на павильон умной автобусной остановки. Приморец яростно бил ногами по экрану, который в какой-то момент не выдержал и разбился.

Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Теперь парня ищет полиция – для возмещения ущерба. Кстати, в ведомстве заявили, что с начала 2023 года по факту порчи городского имущества заведено не одно уголовное дело. «Под раздачу» обычно попадают остановки, фото-радары, туристические информационные киоски во Владивостоке, Находке и Артеме. Общий ущерб от действий злоумышленников уже превысил 10 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.