В Приморье оборотень в погонах попался на взятке, мошенничестве и превышении должностных полномочий

Теперь мужчину будут судить сразу по трем статьям. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За год полицейский получил 29 миллионов рублей. Эти деньги были переданы фигуранту за в прямом смысле этого слова бездействие. Тот, кто передавал миллионы, был полностью защищен перед законом в отношении вырубки леса – к нему не применялись меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности.

Более того, в какой-то момент полицейский смог убедить предпринимателя в том, что он реально сможет повлиять на процессуальные решения по уголовному делу. Сотрудник правоохранительных органов даже специально вжился в эту роль, создав видимость взятых на себя обязательств перед коммерсантом. Потерпевшего он обманывал и клятвенно обещал, что уголовное дело скоро прекратится. Таким образом, ему удалось похитить у предпринимателя деньги – 30 миллионов рублей.

Но даже это еще не все. Находясь на территории Кавалеровского и Дальнегорского районов, фигурант уголовного дела вышел за пределы своих полномочий и применил насилие, специальные средства, а также угрожал местному жителю при проведении следственных действий с его участием. Подробности в следкоме, увы, не озвучили.

Теперь мужчину будут судить сразу по трем статьям. Следствие уже собрало достаточно доказательств, уголовное дело с заключением теперь будут перенаправлено в суд.

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