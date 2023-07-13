В Приморье с января ищут мужчину с татуировкой дракона

Всех, кому может быть что-либо известно, просят обращаться в полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье вот уже полгода родные и близкие Степана Мазура не теряют надежды найти мужчину. С января 2023 года он перестал выходить на связь, и с тех пор о нем больше ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового сообщества «ПримПоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

34-летний мужчина проживал в Дальнегорске. На вид приморец соответствует возрасту, рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые с короткой стрижкой, глаза голубого цвета.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Во что был одет пропавший – никто не знает. 16 января связь с ним оборвалась, и о его местоположении до сих пор ничего неизвестно. Из особых примет у Степана – татуировка на груди в виде дракона.

Традиционно всех, кто может знать хоть что-нибудь, просят обращаться по телефонам волонтеров или полиции:

8 (42373) 3-21-71, 102 или 112 – полиция;

8 908 987 39 19, 8 914 721 22 32 – волонтеры (Telegram/WhatsApp).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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