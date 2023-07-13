Во Владивостоке ограничат движение на двух железнодорожных переездах

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже на следующей неделе, 16 и 23 июля, во Владивостоке временно перекроют движение на двух железнодорожных переездах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, на участке пути Гайдамак – мыс Чуркин в дальневосточной столице рабочие полностью закроют движение на следующих жд переездах:

с 9:00 16 июля до 3:00 17 июля по ул. 44 Причал, 3, «Далькомхолод»;

с 9:00 23 июля до 3:00 24 июля по ул. Полтавской, 21, «ПСРЗ».

Водителей просят принять во внимание заблаговременно озвученную информацию и заранее планировать свой маршрут на период ограничений, а также отнестись с пониманием к временным неудобствам – ремонтным работам.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что во Владивостоке на две недели перекрыли проезд на Сахалинской – из-за ремонта теплосети. Пока рабочие будут приводить в порядок теплосеть, объезжать участок можно будет по альтернативным дорогам – по Фадеева, Добровольского и Сахалинской. Движение ограничено в районе дома на улице Сахалинская, 1, стр. 4.

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