Под завалами рухнувшей крыши горящего дома в Приморье найдено тело 70-летней женщины

ЧП случилось 12 июля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мощный пожар произошел в Приморье. Сгорел частный дом, в руинах помещений пожарные обнаружили тело пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось 12 июля. В обед на телефон пожарной охраны Партизанского района поступило сообщение о возгорании в Новолитовске. Незамедлительно к месту пожара прибыли огнеборцы.

В это время дом уже полыхал изнутри. Из-за того, что дотла сгорели перекрытия, рухнула крыша постройки. Огонь уничтожил 210 квадратных метров жилища – об этом сообщили в ведомстве.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме женщину. Гражданка 1953 года рождения к этому моменту признаков жизни уже не подавала. Теперь в обстоятельствах смерти женщины предстоит разбираться дознавателям. Также эксперты установят причину пожара и причиненный ущерб.

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