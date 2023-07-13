Объезжал собаку, а наехал на ребенка: 71-летений пенсионер устроил жесткое ДТП в Приморье

Последствия ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Серьезное ДТП произошло в минувшие сутки 12 июля в Приморье. Пенсионер за рулем малолитражки врезался в столб, наехал на ребенка и опрокинул автомобиль в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в селе Екатериновка, что в Партизанском районе. Предварительно известно, что 71-летний водитель авто марки «Мазда Демио» уходил от столкновения с дворовым псом. С управлением авто он не справился и съехал в кювет, влетел в столб фонарного освещения, а после этого опрокинул транспорт на крышу. В этот момент по тропинке шел мальчик, на которого и налетел авто.

Схема аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На месте происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Пострадали 66-летний пассажир «Мазды» и, собственно, семилетний ребенок. Их увезли в больницу.

В пресс-службе УМВД сообщили, что стаж вождения мужчины составляет 32 года. В 2023 году за нарушение ПДД пенсионер не привлекался к ответственности.

Теперь по факту автоаварии в ведомстве организована проверка.

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