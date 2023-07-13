На ВЭФ во Владивостоке приедут представители стран АСЕАН

Сергей Лавров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморский край могут приехать представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они примут участие в Восточном экономическом форуме. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Планы у нас очень конкретные, нацеленные на развитие практического сотрудничества в самых разных областях во взаимных интересах всех участников», – добавил Лавров.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что VIII Экономический форум пройдет во Владивостоке с 8 по 13 сентября, но подготовка к нему началась уже сейчас. 12 июля в городской администрации собрался организационный штаб по подготовке форума под председательством главы дальневосточного центра Константина Шестакова.

В городе уже началась работа по благоустройству гостевого маршрута – обновляются зеленые насаждения, устанавливаются декоративные элементы оформления, ремонтируются дороги и тротуары.

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