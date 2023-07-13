Во Владивостоке ветерана Исаака Ланцмана поздравляют с вековым юбилеем

Ланцман ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока поздравила ветерана Великой Отечественной войны Исаака Ланцмана со 100-летием. Ему вручили приветственный адрес от главы Владивостока, денежный сертификат в городскую сеть аптек, а также настольные часы «Владивосток» с 3D-картой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ланцман ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Служил на Северо-Западном и Западном фронтах в составе 250-й дивизии. Вот, что он вспоминает о том времени:

«Жили в землянках, нары были покрыты горбылем, постельных принадлежностей не было, под бок шинель и накрыться, под голову противогаз и свой вещмешок, котелок и лопатка - всё, что было. Наступила зима, выпал снег, пришел офицер, сказал: кто имеет образование 9-10 классов – три шага вперед».

После войны в 1955 году он прошел курсы рентгенологов во Владивостоке. Вначале ездил по гарнизонам флота, а затем был назначен рентгенологом в госпиталь.

В 2010 году Исаак Шимонович начал проводить патриотические мероприятия со школьниками и студентами, а в 2015 его избрали почетным членом Президиума Совета.

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