Воришка попался на камеры в одном из алкомаркетов Владивостока

Любителя качественного алкоголя задержали неподалеку от магазина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке в одном из алкомаркетов камеры видеонаблюдения застукали хитрого воришку, который отошел за стеллажи и украл бутылочку дорогого коньяка. Распробовать напиток мужчине так и не удалось, бдительные сотрудники почуяли что-то неладное и быстро заметили пропажу. Любителя качественного алкоголя задержали неподалеку от магазина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчина вызвал подозрения тем, что долго расхаживал с коробкой коньяка по магазину, обошел несколько прилавков, а потом поставил ее на место и ушел ни с чем. Затем на видеозаписи обнаружится, что воришка запихнул бутылку себе под куртку. Теперь с ним разбирается полиция, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Владивостока украл мобильный телефон прямо из магазина. Все случилось, когда продавец-консультант общался с другим покупателем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения

Не сумев как следует скрыть свою личность, 33-летний житель поселка Липовцы вскоре был задержан оперативниками (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.