Пятерых сбежавших из спецшколы после поножовщины детей задержали в Приморье

Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

В Уссурийске заведено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, а фигурантом выступил 16-летний юноша, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК РФ по Приморью.

Конфликт возник в ночь на 13 июля между воспитанниками спецшколы. Один из подростков в итоге ножом ударил другого в живот. Как узнала «КП», пострадавшему 14 лет. Причины ссоры школьников в СК не привели.

«По данному факту следственным отделом по городу Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний воспитанник», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование затронет и сотрудников спецшколы. Правовая оценка будет дана их действиям или бездействию.

Стоит отметить, что после совершения преступления пятеро воспитанников самовольно покинули территорию спецшколы. По предварительным данным, они не связаны с инцидентом. Возможно, просто воспользовались шумихой, чтобы убежать.

Всех ребят уже нашли сотрудники УМВД, сообщили в полиции.

«Противоправных действий в их отношении совершено не было. Подростки доставлены в отдел полиции для разбирательства. Инспекторами ПДН проведены профбеседы с педагогами и воспитанниками спецучреждения. Устанавливаются причины и условия, приведшие к самовольному уходу детей из места постоянного пребывания», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, обеспокоенные родители начали распространять информацию, что подростки убили минимум одного воспитанника спецшколы, а ранили вместо одного подростка якобы три человека. Среди них взрослый мужчина. В СУ СК РФ по Приморскому краю эти сведения не подтверждают.

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