Браконьер поплатился за убийство косули в национальном парке в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хасанском районе осужден браконьер, застреливший косулю в национальном парке «Земля леопарда», сообщили в пресс-службе учреждения.

Нарушитель был задержан инспекторами национального парка в начале этого года. Для его поимки пришлось проводить целую спецоперацию.

У браконьера был настоящий «броневик» – микроавтобус на усиленной приподнятой подвеске, обшитый дополнительными листами металла. На нем он пытался прорваться прямо через лес, избегая дорог. Поэтому второй группе инспекторов пришлось организовывать засаду на возможных путях бегства нарушителя. Браконьер сдался, поняв, что окружен сотрудниками.

У мужчины были обнаружены самодельное охотничье ружье, собранное из частей других ружей, и туша косули.

Хасанский районный суд признал нарушителя виновным в совершении преступления по статье 258 УК РФ «Незаконная охота» и приговорил к 6 месяцам исправительных работ. Ружье было конфисковано.

«Нарушителя удалось привлечь к ответственности благодаря слаженной работе государственных инспекторов нацпарка и сотрудников прокуратуры Хасанского района Приморского края. Активная работа надзорного органа значительно повышает эффективность природоохранной работы – наши службы работают как единый механизм, от начала до конца сопровождающий процесс защиты закона и интересов государства», – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране территории.

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