Более двух тысяч потребителей подключили к электрическим сетям приморские энергетики

Фото: АО «ДРСК»

За первое полугодие 2023 года в Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) поступило более 3,5 тысячи заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. За этот период времени энергетики филиала подключили 2,4 тысячи заявителей с присоединенной мощностью 83913 кВт.

В этом году энергетики обеспечили возможность подключения жилых домов в г. Владивостоке СЗ «Диксистрой», гостиничного комплекса с казино в г. Артеме, зерносушильного пункта в с. Луговое, производственной базы «Торговый двор»; строительных площадок жилых домов в г. Большой Камень, объектов уличного освещения, базовых станций сотовой связи, жилых и дачных домов жителей края.

Кроме этого, Приморские электрические сети в рамках договора на технологическое присоединение завершили строительство подстанции «Генерация» для электроснабжения строительной площадки Артемовской ТЭЦ-2. В настоящее время завершаются работы по подготовке объекта к сдаче в эксплуатацию. На энергообъекте установлены трансформатор мощностью 5,6 МВА, новое коммутационное оборудование, а также реклоузер 35 кВ.

Стоит отметить, что лидирующими территориями по количеству поступающих в приморский филиал заявок на техприсоединение по-прежнему остаются Надеждинский, Шкотовский и Хасанский муниципальные районы, Владивостокский и Артемовский городские округа.

Высокий спрос на подключение к электрическим сетям обусловлен также возможностью подачи заявки на технологическое присоединение к сетям АО «ДРСК» через Личный кабинет заявителя на сайте компании. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение как для физических, так и для юридических лиц.

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